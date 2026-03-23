Дуэйн Джонсон в образе Мауи в трейлере лайв-экшна «Моана»

Disney представила полноценный трейлер игрового ремейка «Моаны». Фильм стартует в зарубежном прокате 10 июля 2026 года.
В трейлере среди прочих можно увидеть Дуэйна Джонсона в образе могущественного полубога Мауи. В оригинальном анимационном фильме 2016 года Джонсон озвучивал этого персонажа.
Главную героиню в предстоящем фильме сыграла дебютантка Кэтрин Лагаайя. Аулии Кравальо, озвучившая Моану как в оригинале 2016 года, так и в его сиквеле 2024 года, выступила исполнительным продюсером вместе с режиссером Томасом Кайлом, Скоттом Шелдоном и Чарльзом Ньюиртом. Музыкальное сопровождение вновь создаст Марк Манчина, а Лин-Мануэль Миранда выступит одним из продюсеров.
Помимо Лагаайи и Джонсона, в каст вошли Джон Туи (отец Моаны, вождь Туи) Фрэнки Адамс (мать главной героини Сина), Рена Оуэн (бабушка Моаны Тала). Сценарий написали Дана Леду Миллер и Джаред Буш, работавший над сценарием анимационной «Моаны» 2016 года.
Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. По пути она знакомится с полубогом Мауи. Вместе им предстоит переплыть весь океан и столкнуться лицом к лицу с морскими чудовищами.
Первый тизер лайв-экшна «Моана» вышел в ноябре 2025 года и стал стал вторым самым просматриваемым трейлером в истории Disney. За первые сутки его посмотрели 182 млн человек, что уступает лишь «Королю Льву» 2019 года (225 млн).
Анимационная «Моана» 2016 года стала коммерческим успехом, собрав 643 млн долларов в мировом прокате при бюджете 150 млн. Картину номинировали на «Оскар» как лучший анимационный полнометражный фильм, а Лин-Мануэль Миранда получил номинацию за оригинальную песню «How Far I’ll Go».