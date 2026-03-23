Барри Манилоу выпустит первый альбом за 15 лет

Фото: Mat Hayward/Getty Images

Американский певец Барри Манилоу выпустит первый альбом за пятнадцать лет. Об этом он сообщил в соцсетях.

Новая пластинка будет называться «What a Time». Она выйдет 5 июня и, как обещает артист, будет сочетать «фирменное мелодичное великолепие Манилоу со свежими текстурами и стилистическими поворотами».

Манилоу представил сингл из альбома под названием «Sun Shine». Этот трек музыкант написал вместе с Гэри Барлоу из Take That. В его продюсировании участвовали Манилоу, Дэвид Бенсон и Грег Бартхельд.

Пластинка «What a Time» станет уже 33-й в карьере Манилоу. Она будет преимущественно состоять из оригинальных композиций. Последний полноформатный релиз из оригинальных песен артист выпускал в 2011 году.

Летом 2025 года Барри Манилоу исполнилось 82 года. В декабре певец объявил, то у него обнаружили рак легких на ранней стадии. Он перенес операцию и в марте опубликовал в соцсетях видео, в котором заявил, что «становится сильнее» и с нетерпением ждет возвращения на сцену.

Из‑за болезни Манилоу отложил тур. Он должен был состояться в 2025 году, но музыкант перенес его на апрель 2026-го.

