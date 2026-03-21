Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер в трейлере фильма «Шары вверх»

Prime Video представила трейлер комедийного боевика «Шары вверх». Премьера состоится 15 апреля.
Картина расскажет о двух американских маркетологах, которых увольняют за срыв спонсорской сделки с клиентом, после чего они решают воспользоваться бесплатными билетами на крупный футбольный матч. Пьяный дебош приводит к тому, что за ними начинают охотиться люди по всей стране.
Главные роли исполнили Марк Уолберг («Трансформеры», «Отступники») и Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла», «Тоня против всех»). В актерский состав также вошли Бенджамин Брэтт («Афера под прикрытием»), Даниэла Мелшиор («Отряд самоубийц: Миссия навылет») и другие. Режиссером выступил Питер Фаррелли — создатель фильмов «Тупой и еще тупее», «Любовь зла» и «Зеленая книга».
Сценарий ленты написали Пол Верник и Ретт Риз, работавшие над «Дэдпулом и Росомахой». Среди продюсеров — Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер и Эндрю Мускато, а также сами Верник и Риз.