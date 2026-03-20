«Иванушки International» все же не будут менять название

Афиша Daily
1 мин на чтение

Группа «Иванушки International» сохранит свое название, несмотря на вступивший в силу закон о запрете англицизмов. Об этом заявил солист коллектива Андрей Григорьев-Аполлонов.

Он опроверг ранее появившиеся слухи о переименовании. Ранее продюсер Игорь Матвиенко допустил, что коллектив может сменить название на «Иванушки», но, как выяснилось, это была лишь шутка.

«Просто Игорь Игоревич очень круто хайпанул. Прямо респект ему, очень вовремя, как раз на фоне борьбы с англицизмами. Мы были в это время в отпуске», — сказал Григорьев-Аполлонов, подчеркнув: — «Мы „Иванушки International“ всегда».

Закон об использовании русского языка в публичном пространстве был принят в июне 2025 года. Основные положения вступили в силу 24 июня, а остальные — с 1 марта 2026-го. Подробнее о законе мы рассказывали здесь.
 

Расскажите друзьям