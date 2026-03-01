Новый закон об англицизмах: что ждет музыкантов, бизнес, блогеров и СМИ

По рекламе никаких изменений — там давно действует правило, что она должна быть на русском языке, то есть по общему правилу выполнена русскими буквами и словами, добавляет Константин Воробьев. «В рекламе слова на иностранном языке допускаются как исключение — только при условии, если размещен их перевод, который полностью совпадает по смыслу, точно так же заметен и оформлен. То есть здесь, как комментирует ФАС, иностранные слова могут искажать смысл информации для потребителя, если не будет их расшифровки/перевода, — это считается нарушением», — объясняет он.