В школах Кубы будут преподавать русский язык как первый иностранный

Министерство просвещения России сообщило, что в школах Кубы начнут преподавать русский язык в качестве первого иностранного. Об этом написали на сайте ведомства.
Русский язык станет основным для кубинских школьников с 2026/2027 учебного года. Россия и Куба намерены развивать связи в области образования, в частности, организовать отдых детей в центре «Орленок» и обмениваться опытом работы с учениками с ограниченными возможностями здоровья.
На Кубе продолжит работать Центр открытого образования на русском языке. Он действует уже в двух кубинских городах — там детей обучают русскому языку при поддержке Глазовского университета имени Короленко и фонда «Моя история».
Весной 2025 года министр просвещения России Сергей Кравцов рассказывал, что ведомство подготовит единую образовательную модель для зарубежных стран. По ней будут обучать русскому языку.
Русский язык сегодня — один из самых распространенных языков в мире. По информации справочника Ethnologue, на нем говорят около 255 млн человек.