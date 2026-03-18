Расселл Кроу тренирует Дэниела МакФерсона в трейлере фильма «Бой со зверем»

Зендая надела на премьеру фильма «Вот это драма!» платье, которое носила на «Оскаре» в 2015 году
Создатели «Белого лотоса» рассказали о 18 актерах, которые появятся в четвертом сезоне
В Великобритании художник представил выставку скульптур, помещающихся в угольное ушко
Джейн Фонда сыграет главную роль в экранизации «Корреспондента»
Вэла Килмера «воскресят» с помощью ИИ для фильма «Глубоко, как могила»
Православная Пасха в 2026 году: какого числа, как отмечать, традиции праздника
В Москве загорелся ресторан «Страна, которой нет»
В британском городе установили так много мемориальных скамеек, что их запретили
Мадонна снимется в сериале «Киностудия». Это будет ее первая роль за 24 года
Визит к косметологу обходится россиянкам в среднем в 8197 рублей
Россиянам в 2026 году на 90% реже стали выдавать многократные шенгенские визы
Появился тизер нового фантастического сериала «Радар»
В Сургуте пройдет чемпионат по поеданию хинкали на скорость
В России женщин, которые не планируют рожать, хотят направлять к психологу
Появился дебютный трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день».
Басту в байопике о рэпере сыграет Слава Копейкин
В Москве вырос спрос на стационарные телефоны
За сутки Telegram заблокировал 100 тыс. групп и каналов
На майских праздниках в российских кинотеатрах не будут показывать зарубежные фильмы
Оливия Дин, Charli XCX и Lorde станут хедлайнерами фестиваля Lollapalooza 2026
Аналитики зафиксировали рост интереса к книгам — первоисточникам лауреатов «Оскара» после премии
Джон Гальяно будет разрабатывать коллекции для Zara
В Москву вернулись жаворонки и чибисы
Роберт Паттинсон рассказал о своем герое в «Дюне» — антагонисте Скайтейле
Ученые нашли в Тихом океане 38 новых видов живых существ
Киану Ривз извиняется перед Мартином Скорсезе в трейлере «Последствий» Джоны Хилла
Вышел новый трейлер сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе Романе Костомарове

Расселл Кроу тренирует Дэниела МакФерсона в трейлере фильма «Бой со зверем»

Кадр: Lionsgate Movies/YouTube

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Бой со зверем», в котором снялись Дэниел МакФерсон («Основание»), Люк Хемсворт («Мир Дикого Запада») и Расселл Кроу («Гладиатор»). Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 10 апреля.

Она расскажет о некогда грозном чемпионе ММА, который много лет провел вдали от спорта, пытаясь построить более спокойную жизнь. Но однажды его младший брат оказывается в опасности.

Видео: Lionsgate Movies/YouTube

Это возвращает бывшего чемпиона к самым суровым реалиям боев. Воссоединившись с тренером, который когда‑то сделал его легендой, герой решается на поединок против самого сильного действующего спортсмена.

Сценарий к фильму написали Дэвид Фриджерио и Кроу. В актерский состав картины вошли Брен Фостер, Эми Шарк, Можеан Ария и Келли Гейл.

Ранее в сети появился трейлер фильма «Нюрнберг» с Расселлом Кроу. Картина должна была выйти в российский кинопрокат в марте, но не получила прокатное удостоверение.

