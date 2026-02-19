«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»

Фото: One Media

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Нормал», в котором снялись Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу») и Лена Хеди («Игра престолов»). Картина выйдет в зарубежный прокат 17 апреля.

Оденкерк сыграл полицейского Улисса, который становится шерифом маленького городка под названием Нормал. После того как в Нормале происходит ограбление банка, герой погружается в преступные тайны города.

Видео: One Media/YouTube

Помимо Оденкерка и Хеди в актерский состав картины вошли также Генри Уинклер, Райан Аллен, Брендан Флетчер, Билли МакЛеллан, Питер Синкода и Джесс МакЛеод. Режиссером фильма выступил Бен Уитли.

Сценарий написал Дерек Колстад. Он же стал продюсером проекта наряду с Оденкерком и Марком Провиссьеро.

Премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. На платформе Rotten Tomatoes фильма получил 83% положительных рецензий.

