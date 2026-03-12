Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»

Афиша Daily
Фото: 20th Century Studios

На ютуб-канале 20th Century Studios появился новый трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2». В зарубежном прокате картина появится 1 мая 2026 года.

Действие сиквела развернется спустя 20 лет после событий оригинала. К своим ролям вернутся звезды оригинального состава: Мерил Стрип («Мамма Миа!»), Энн Хэтэуэй («Как стать принцессой»), Эмили Блант («Крушитель»), Стэнли Туччи («Милые кости») и Трейси Томс («Богема»). 

В режиссерском кресле вновь Дэвид Фрэнкел, а за сценарий отвечает Элин Брош МакКенна, также работавшая над первой частью. 

Видео: 20th Century Studios/YouTube

По сюжету Миранда Пристли, которая готовится выйти на пенсию, сталкивается с упадком печатного глянца и начинает бороться за выживание журнала Runway. Она хочет заполучить крупный рекламный контракт с люксовым холдингом, в котором ключевую роль теперь играет ее экс-ассистентка Эмили. Бывшая помощница не горит желанием идти навстречу своей некогда деспотичной начальнице. 

Первый тизер «Дьявол носит Prada-2» стал самым просматриваемым трейлером в 2025 году. За первые 24 часа он набрал 181,5 млн просмотров. Следующий ролик ― полноценный трейлер сиквела ― стал еще более популярным. Его за сутки посмотрели 222 млн раз ― это рекорд для студии 20th Century Studios. 

Расскажите друзьям