Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»

Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное

Афиша Daily
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Четыре исполнителя теракта в «Крокус Сити Холле» ― Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ― приговорены к пожизненным срокам. Дополнительно им назначили штрафы по 990 тыс. рублей, сообщает РБК. 

Пожизненный срок также получили 11 пособников террористов. Еще четырем пособникам дали от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев. 

Братья Исроил и Диловар Исломовы, а также их отец Аминчон Исломов, получившие по 19 лет 11 месяцев, вину не признали. Следствие считает, что они помогли террористам скрыться ― передали им автомобиль Renault Symbol, на котором нападавшие покинули место происшествия. Исломовы сказали, что не знали о намерениях людей, которым помогали с транспортом. Защита настаивала, что действия подсудимых носили бытовой характер и не свидетельствуют о причастности к террористической деятельности.

Алишер Касимов, которому назначили 22 года 6 месяцев, сдавал квартиру исполнителям нападения. Он тоже не признал вину, заявив, что не знал о планах жильцов и воспринимал их как обычных арендаторов.

Уголовное дело о теракте рассматривали семь месяцев. Прокуратура требовала назначить исполнителям теракта пожизненные сроки. Всех четверых обвиняли в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении террористического акта.

Все заседания проходили в закрытом режиме из-за угроз безопасности участникам процесса и наличия в материалах секретной информации.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. Атака унесла жизни 150 человек, среди них 6 детей, еще 609 человек получили ранения.

Расскажите друзьям