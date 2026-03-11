Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»

Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»

Афиша Daily
Фото: Moviefone/YouTube

Режиссер Кристофер Лэндон, известный по фильмам «Счастливого дня смерти» и «Дроп», снимет хоррор «Конец посадки» («Final Boarding»). Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит кинокомпания Screen Gems, принадлежащая Sony Pictures. В основу ляжет рассказ Кларенса Хэммонда. Подробности сюжета держатся в секрете.

Лэндон будет работать как над текстом рассказа, так и над сценарием будущей экранизации. Последний создадут на основе черновика Хавьера Гульона. Хэммонд станет продюсером проекта.

В 2025 году Лэндон представил триллер «Дроп» с Меганн Фэхи и Брэндоном Скленаром. Его созданием он занялся после того, как отказался от работы над седьмым фильмом слешер-франшизы «Крик».

«Афиша Daily» рассказывала о «Дропе». По мнению Дмитрия Барченкова, cюжетные повороты в фильме получились довольно предсказуемыми, но все же мастерски выстроенными.

