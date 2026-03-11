Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Афиша Daily
Фото: пресс-служба Okko

Онлайн-кинотеатр Okko и Студия «ВАМ» совместно с Legio Felix приступили к съемкам нового комедийного сериала Ильи Куликова и Вячеслава Муругова «Полицейский по обмену».

Автор идеи сериала ― Вячеслав Муругов. Автором сценария, продюсером и шоураннером выступил Илья Куликов — создатель популярного сериала «Полицейский с Рублевки» и других проектов, среди которых «Глухарь», «Мылодрама» и «Карпов». Оператором-постановщиком сериала стал Евгений Веренев, художником-постановщиком — Константин Романов, сценарий истории написали Валерия Подорожнова, Артем Александров, Артем Каргин, Артем Сучков и Лидия Сучкова. Продюсерами проекта выступили Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев (Okko), Вячеслав Муругов, Давид Гулордава, Семен Капш, Овез Нарлиев (студия «ВАМ»), Илья Куликов и Андрей Семенов (Legio Felix).

Русского оперативника Костю сыграет Денис Васильев, а в роли его напарника Дэшэна выступит китайский актер и аспирант факультета международных отношений СПбГЭУ Гу Хаосун. В сериале также участвуют Олег Тактаров, Ингрид Олеринская, Чжэн Ханьи и другие.

© Пресс-служба Okko
© Пресс-служба Okko
© Пресс-служба Okko
© Пресс-служба Okko

Главный герой ― китайский полицейский Дэшэн. Как и его отец, он член Коммунистической партии Китая и очень уважает правила и законы. Дэшэн умеет драться и стрелять, но в его районе почти нет преступности, а в его карьере не было ни одного захвата. 

Китаец хорошо знает русский и культуру России. Он попадает в напарники к Косте ― оперативнику из Москвы, который пошутил в личном деле, что говорит на китайском языке. На самом деле он знает по-китайски несколько фраз и парочку иероглифов, подсмотренных в гонконгских боевиках, которые смотрел в детстве. 

Каждый эпизод 16-серийного проекта «Полицейский по обмену» представляет собой отдельную законченную комедийно-детективную историю, в которой Костя и Дэшэн попытаются одолеть непобедимый криминальный мир. Заодно полицейский объясняет напарнику с Востока, что значит быть русским.

«Контраст между двумя культурами ― всегда интересно. И любой человек, который много путешествовал знает, что этот контраст рождает огромное количество смешных и нелепых ситуации. В „Полицейском по обмену“ мы не только используем этот прием, но еще и погружаем героев в экстремальную среду борьбы с преступностью. Это будет действительно увлекательная и смешная история», — рассказал Вячеслав Муругов, генеральный продюсер студии «ВАМ».

