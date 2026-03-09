В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения

Он добавил, что все элементы светового оформления доставят на специализированные склады АО «ОЭК», где они будут храниться до следующих праздников. «Проверим их на предмет возможных повреждений, проведем очистку и при необходимости ремонт. Все используемые световые конструкции основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии», — отметил заммэра.