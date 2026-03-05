Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэля Зевина

Английская актриса Дейзи Эдгар-Джонс, известная по фильму «Смерч 2» и сериалу «Нормальные люди», снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэля Зевина. Об этом сообщил Variety.
Фильм выпустит студия Paramount. Он расскажет историю двух друзей, чьи жизни впервые пересекаются в детстве, а затем в колледже. Позднее они становятся творческими партнерами в индустрии видеоигр.
Эдгар-Джонс сыграет блестящего дизайнера игр по имени Сэди Грин. Кто станет ее партнером по картине, пока не известно. Режиссером и сценаристом ленты будет обладательница премии «Оскар» Сиан Хедер.
В основу проекта ляжет черновик сценария, написанный Марком Бомбаком и Габриэлем Зевиным. Действие фильма развернется на протяжении нескольких десятилетий. В центре истории окажутся Сэди, а также два мужчины — друзья Сэм Масура и Маркс Ватанабе.
Продюсерами фильма «Завтра, и завтра, и завтра» выступят Уайк Годфри, Марти Боуэн и Исаак Клауснер. Зевин будет исполнительным продюсером.
Роман «Завтра, и завтра, и завтра» опубликовали в 2022 году. Он разошелся тиражом более четырех миллионов экземпляров в 40 странах мира. The New York Times назвал книгу одним из лучших 100 произведений XXI века.