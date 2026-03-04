A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Ринго Старр выпустит новый кантри-альбом

Фото: ringostarrmusic

Британский музыкант Ринго Старр, в прошлом барабанщик группы The Beatles, анонсировал релиз нового кантри-альбома под названием «Long Long Road». Он состоится 24 апреля.

Пластинка последует за альбомом «Look Up», который вышел в 2025 году. Оба проекта созданы при сотрудничестве с продюсером Ти-Боуном Бернеттом. Бернетт написал шесть из десяти песен в грядущем альбоме.

Кроме того, в релиз вошел трек «I Don’t See Me In Your Eyes Anymore», записанный Карлом Перкинсом вместе с The Beatles. Ожидается, что в альбом включат также коллаборации с St. Vincent, Билли Стрингсом и Шерил Кроу.

Пластинку записывали в Нэшвилле и в Лос-Анджелесе. В ее записи участвовали музыканты, которых Старр называет The Texans: Пол Франклин, Дэвид Мэнсфилд, Деннис Крауч, Дэниел Ташиан, Рори Хоффман, Патрик Уоррен и Колин Линден.

Ринго Старр планирует гастрольный тур по США в поддержку релиза. Пока он выпустил первый сингл из альбома — песню «It’s Been Too Long». В ее создании поучаствовали певицы Молли Таттл и Сара Джароз.

