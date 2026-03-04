Кейли Куоко снимется с Рэем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней
Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна
Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз
Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами
4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix
Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii
В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли
В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский
Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран
Школьные звонки заменят в марте на произведения Глинки, Чайковского и Бородина
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта
Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году

Кейли Куоко снимется с Рэем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»

Афиша Daily
Кадр: Warner Bros. Television

Американская актриса Кейли Куоко («Бортпроводница») снимется в сериале «Как выжить без меня». Об этом сообщил Deadline.

В пилотном эпизоде шоу, помимо Куоко, появятся Рэй Романо и Джошуа Джексон. Сериал создадут автор «Бортпроводницы» Грег Берланти, Баш Доран и студия Warner Bros TV.

В основу проекта ляжет рассказ Берланти и Дорана, написанный в соавторстве с Робби Роджерсом. Он повествует о событиях, которые разворачиваются после смерти Беверли — главы семейства Де Анджелис.

Члены семьи начинают отдаляться друг от друга, не зная, как справиться с меняющейся жизнью без руководства матриарха. Но Беверли нашла способ управлять ими даже из загробного мира.

Героиня поставила условия, только при выполнении которых родственники увидят ее последнюю работу. Главное из них: семья должна найти время и приложить усилия, чтобы оставаться на связи и поддерживать друг друга.

Куоко сыграет Кейт, старшую дочь Беверли, которая унаследовала от матери перфекционизм, элегантность и организаторские способности. Совмещая замужество, материнство и работу дизайнером интерьеров, Кейт создает безупречный имидж. Но за идеальным фасадом скрываются глубокие раны, которые она не смогла залечить.

Джексон предстанет в роли Купера. Романо достанется роль отца семьи Де Анджелис. Какие еще артисты снимутся в сериале, пока не разглашается.

«Кейли Куоко — великолепный выбор на роль Кейт. Благодаря своему невероятному актерскому диапазону она идеально подходит для этой роли. Ее предыдущая работа с Грегом Берланти над сериалом „Бортпроводница“ показала нам магию их творческого партнерства, и мы рады видеть их воссоединение», — прокомментировала глава отдела оригинальных программ стриминга Max Сара Обри.

Расскажите друзьям