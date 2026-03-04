Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более 400 алых роз
Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»
4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix
Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii
В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли
В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский
Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран
Школьные звонки заменят в марте на произведения Глинки, Чайковского и Бородина
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта
Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек

Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами

Афиша Daily
Фото: Baby, This is Keke Palmer/YouTube

Деми Ловато обсудила с Кеке Палмер в шоу «Baby, This is Keke Palmer» отношения, которые у обеих актрис в подростковом возрасте сложились со взрослыми мужчинами. Артистки признались, что сожалеют о них.

Ловато поделилась, что в 15 лет встречалась мужчиной, который был вдвое старше ее. Палмер в столь же юном возрасте была в отношениях с 20-летним парнем. Сейчас девушки считают свои подростковые романы неприемлемыми.

Палмер вспомнила, что тогда ситуация казалась ей нормальной. Она была уверена, что «достаточно зрелая для своего возраста». Теперь же актриса так не думает. Ловато же вовсе считает, что ее «эксплуатировали».

«В тот момент, когда ты это осознаешь и когда достигаешь возраста тех людей, которые тебя окружали тогда, переживаешь почти что нервный срыв. Потому что понимаешь: мной пользовались, меня эксплуатировали. В 15 лет я думала: „Мой парень старше, потому что я работаю как взрослая“», — отметила Деми.

Ловато и Палмер стали знамениты в юном возрасте. Деми исполняла подростком главные роли в сериале «Дайте Санни шанс» и фильме «Camp Rock: музыкальные каникулы». Кеке Палмер была звездой ситкома «Тру Джексон».

По словам актрис, в те годы они начали вести жизнь, не подобающую школьникам. Это произошло потому, что девушки стали кормильцами своих семей — и стали требовать, чтобы к ним не относились, как к детям. В результате никто не мог оградить их от опасностей, в том числе со стороны более взрослых людей.

Деми Ловато ранее рассказала о трудностях ранней славы в документальном фильме «Ребенок-звезда». Она выступила режиссером картины. Своими историями в ленте поделились в числе прочих Дрю Бэрримор и Кристина Риччи.

