В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский

В 2026 году в Москве откроют четвертый маршрут регулярного речного электротранспорта Лужники — Киевский. Кроме того, третий маршрут Новоспасский — ЗИЛ продлят более чем на 1,5 километра до причала «Красные Холмы» на Космодамианской набережной, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, в 2026 году на маршруты планируется выпустить восемь новых электросудов. Первый регулярный маршрут, открытый в июне 2023 года, связывает Киевский вокзал с причалом «Сердце столицы» в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.

В июне 2024-го его продлили практически в два раза — до 12 километров с двумя дополнительными причалами: «Береговой» (на правом берегу Москвы-реки, практически напротив причала «Сердце столицы») и парк «Фили» (новая конечная станция маршрута). В сентябре 2024 года на первом маршруте заработал еще один причал — Краснопресненский парк (около одноименного парка и Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр»).

Второй регулярный маршрут электросудов ЗИЛ — Печатники длиной девять километров открыли в сентябре 2023-го. Через год — в сентябре 2024-го — введены в эксплуатацию три новых причала: Нагатинский, «Затон Новинки» и Коломенская набережная.

В июне 2025 года появился третий регулярный маршрут речного электротранспорта Новоспасский — ЗИЛ. Он связывает четыре района: Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье. 

