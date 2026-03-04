В 2026 году в Москве откроют четвертый маршрут регулярного речного электротранспорта Лужники — Киевский. Кроме того, третий маршрут Новоспасский — ЗИЛ продлят более чем на 1,5 километра до причала «Красные Холмы» на Космодамианской набережной, сообщил мэр Сергей Собянин.