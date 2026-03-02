Тесса Томпсон снимется в триллере «Next door»

Сюжет будущего триллера пока держится в секрете. Известно, что атмосфера сериала будет вдохновлена такими фильмами как «Окно во двор» Альфреда Хичкока и «Как малые дети» Тодда Филда. В первой картине рассказывается о несчастной домохозяйке, у которой завязывается роман с женатым соседом, во втором — о мужчине, который подозревает одного из своих соседей в убийстве жены.