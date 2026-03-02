Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
Первый за три года концерт Гарри Стайлса покажут на Netflix

Первый за три года концерт английского певца Гарри Стайлса покажут на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщил Independent.

Музыкант выступит в Манчестере 6 марта с концертом «One Night Only» («Только одна ночь»). Вскоре после этого на Netflix появится видеоверсия шоу, приуроченного к выходу нового альбома Стайлса «Kiss All the Time. Disco, Occasionally».

Ожидается, что во время выступления артист исполнит все 12 треков со свежей пластинки, в том числе сингл «Aperture». Посмотреть концерт можно будет 8 марта в 22:00 по московскому времени.

После шоу в Манчестере Стайлс отправится в мировое турне в поддержку альбома. Тур «Together Together» включит в себя более 50 концертов в семи городах мира.

