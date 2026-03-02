Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк, Ник, Ник и Элис»

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер экшн-комедии «Майк, Ник, Ник и Элис». Главные роли в ней исполнили Винс Вон («Незваные гости»), Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада») и Эйза Гонсалес («Задача трех планет»).
Проект выйдет 27 марта и расскажет о двух гангстерах и женщине, в которую оба они влюблены. Героям предстоит самая опасная ночь в их жизни — и им придется ее пережить, в том числе с помощью машины времени.
В фильме снялись Кит Дэвид, Джимми Татро, Стивен Рут, Льюис Тан, Бен Шварц, Эмили Хэмпшир и Артуро Кастро. Автором картины и ее режиссером выступил БенДэвид Грабиски, продюсером стал Эндрю Лазар.
Исполнительными продюсерами проекта были Ричард Миддлтон и Ванесса Хамфри. «Майк, Ник, Ник и Элис» впервые представят на фестивале SXSW в конце марта. После этого лента выйдет на стримингах.