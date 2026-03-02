Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета

«Работая с десятками тысяч учеников, мы видим, что эффективное обучение требует комплексного подхода: от содержания программ до условий, в которых проходят занятия. Совместный конкурс со „Сменкой“ — это возможность поддержать школы и дать ученикам дополнительные ресурсы для подготовки и роста», — рассказал глава «100балльного репетитора» Никита Старун.