Скончался драматург Николай Коляда

Режиссер, актер и создатель екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда скончался в больнице, сообщил в телеграм-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. Драматургу было 68 лет.
27 февраля Коляду госпитализировали с жалобами на одышку. Источники ТАСС тогда отмечали, что ситуация со здоровьем руководителя «Коляда-театра» очень серьезная. Телеграм-канал «База» писал, что драматурга ввели в медикаментозный сон.
«Имя Николая Коляды, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала. Каждый год благодаря театральному фестивалю, созданному Николаем Владимировичем, Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника. Человек, которого называют „уральским солнцем современной драматургии“, таким и был — находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей», — написал Паслер.
Николай Коляда — актер, писатель, сценарист и режиссер. В 2001 году он основал в Екатеринбурге «Коляда-театр», который сегодня считается одним из ведущих региональных театров России.
За свою жизнь Коляда написал более 120 пьес и поставил более 60 спектаклей. Он был лауреатом Международной премии имени Станиславского, ряда литературных премий, а также номинантом фестиваля «Золотая маска». Коляда основал международный открытый конкурс драматургов «Евразия» и международный театральный фестиваль «Коляда-Plays».