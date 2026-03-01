Киностудия Горького представила подборку знаменитых фильмов с котами-актерами

Кот-актер появился и в фильме «Золотые рога» (1972 год), созданном по мотивам гуцульских сказок. По сюжету злая Баба-яга превратила в ланей двух девочек, и их мать Евдокия отправилась в опасное путешествие, чтобы спасти детей. Кот семьи Васька стал ключевым персонажем: он спас героиню и принял участие в финальной схватке. Несколько раз хвостатый появился в кадре с настоящим актерским гримом: на его мордочку добавили дополнительные черные пятна.