Муся, Кузя и Вася: ветеринары назвали самые популярные клички кошек в начале 2026 года

Фото: mos.ru

Чаще всего в начале 2026 года москвичи называли кошек Мусями, Кузями и Васями. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По данным ветеринаров, пять самых популярных кошачьих имен в столице уже много лет почти не меняются. Среди новых хвостатых пациентов с большим отрывом снова лидирует Муся — с начала 2026 года в клиники обратились хозяева 51 кошки с такой кличкой. 41 животное зовут Васей, Василием или Василисой. На третьем месте по популярности — Кузя. Эта кличка у 30 новых пациентов. А четвертое место поделили Барсик и Буся (по 28 животных).

«Среди новых пациентов ветклиник — более 200 кошек и котов с необычными кличками: например, Вин Дизель, Полночь, Носок, Мякоть. Зарегистрированы кошки, у которых есть не только имя, но и отчество — Изольда Карловна и Изабелла Альфредовна. Из котов такой один — Пал Палыч. Еще есть Святогор и Изяслав, Умненький и Хорошенький. Кроме того, в ветклиники впервые пришли коты Олень, Скипидар, Армагеддон и Релакс, а также кошки Цунами, Чучелка и Торпеда. В Советской ветклинике наблюдается кот Питбуль, он получил это имя за свои собачьи повадки: знает команды, приносит тапочки и даже умеет давать лапу», — приводятся в сообщении слова госветслужбы столицы.

Муся была самой популярной кличкой и в 2025 году. Мусей записывали на прием к ветеринару свыше 800 раз. В топ-5 также вошли Симба, Буся, Кузя и Барсик. При этом специалисты отмечают, что среди пород кошек наибольшей любовью пользуются метисы, а также шотландская вислоухая, британская короткошерстная, мейн-кун и абиссинская кошки.

