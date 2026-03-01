Муся, Кузя и Вася: ветеринары назвали самые популярные клички кошек в начале 2026 года

«Среди новых пациентов ветклиник — более 200 кошек и котов с необычными кличками: например, Вин Дизель, Полночь, Носок, Мякоть. Зарегистрированы кошки, у которых есть не только имя, но и отчество — Изольда Карловна и Изабелла Альфредовна. Из котов такой один — Пал Палыч. Еще есть Святогор и Изяслав, Умненький и Хорошенький. Кроме того, в ветклиники впервые пришли коты Олень, Скипидар, Армагеддон и Релакс, а также кошки Цунами, Чучелка и Торпеда. В Советской ветклинике наблюдается кот Питбуль, он получил это имя за свои собачьи повадки: знает команды, приносит тапочки и даже умеет давать лапу», — приводятся в сообщении слова госветслужбы столицы.