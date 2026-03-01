Поклонники Джима Керри уверены, что актер умер, а премию «Сезар» получал его двойник

Согласно самой популярной конспирологической теории, «оригинальный» Керри умер еще в 2015–2017 годах, а вместо него публике появляется клон или дублер. Сторонники версии обращают внимание на изменившийся цвет глаз (были карими, а теперь кажутся зеленоватыми), другую форму носа и челюсти, более спокойную пластику и общее выражение лица.