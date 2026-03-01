Зак Снайдер защитил «Бэтмена против Супермена» спустя 10 лет

«Мальчик и птица» вернется в российский прокат — теперь в 4K
Фото: Warner Bros.

Режиссер Зак Снайдер в интервью подкасту Happy Sad Confused выступил в защиту своего фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», вышедшего 10 лет назад.

Картина разделила фанатов и критиков в 2016 году. Режиссер предложил поклонникам задуматься: хотят ли они фильм, у которого «фокус-группы сточили все острые углы», или предпочтут «версию своей истории», где решения принимаются в зале заседаний.

По его словам, уже в процессе работы над рейтингом PG-13 стало ясно, что MPAA смущала сама идея схватки двух культовых героев, называя один из ударов «грубым». Снайдер вспомнил и тяжелый путь к выпуску своей версии «Лиги справедливости», которая все же увидела свет благодаря настойчивости фанатов.

Режиссер выразил им признательность, отдельно отметив их сборы на предотвращение самоубийств. «Они буквально спасали человеческие жизни», — заявил он, отвечая на обвинения в токсичности фан-сообщества.

Отвечая на вопросы о возможном продолжении Снайдерверса в виде комиксов или анимации, Снайдер не исключил такого развития событий, заметив, что «все возможно». К перезапуску киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна режиссер отнесся философски, назвав Ганна «классным» и добавив, что его собственная трилогия — «сорняк, который живет своей жизнью» и не пересекается с новыми фильмами. 

