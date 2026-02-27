Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci

Британская модель Кейт Мосс появилась на первом показе модного дома Gucci под креативным руководством грузинского дизайнера Демны Гвасалии. Об этом написал Independent.
Мосс закрыла шоу, вдохновленное классическими статуями и элегантностью, граничащей с сексуальностью. Модель вышла на подиум в облегающем длинном черном платье с открытой спиной.
В дебютной коллекции Гвасалии были отсылки к работам предыдущих главных модельеров бренда — Тома Форда и Алессандро Микеле. Образы, как отметили СМИ, также напоминали о стильных и изысканных женщинах Милана.
Демна назвал свой первый показ для Gucci «Primavera», что переводится с итальянского как «весна». Так он намекнул на новый сезон в жизни модного дома, а также указал на источник своего вдохновения — классическое искусство, в том числе живопись Сандро Боттичелли из галереи Уффици.
По словам дизайнера, он хотел бы, чтобы Gucci под его руководством «стал легче, мягче, изысканнее, сложнее, эмоциональнее, а иногда даже бессмысленнее». «Я не хочу, чтобы Gucci был интеллектуальным брендом, я хочу, чтобы он был чуством», — подчеркнул модельер.
«Мое видение Gucci основано на сосуществовании традиций и моды… Gucci существует только тогда, когда они находятся в гармонии. Этот первый показ Gucci знакомит с целой вселенной людей, архетипов, потребителей и дресс-кодов, которые будут формировать мой будущий дизайнерский язык», — добавил Гвасалия.