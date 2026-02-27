Любуемся первым кадром из экранизации God of War
В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля. Он расположится в здании дачи книгоиздателя Александра Левенсона, сообщил The Art Newspaper.

Дом Левенсона — единственная сохранившаяся деревянная постройка, спроектированная Шехтелем. В настоящее время ее готовят к обновлению.

«Сейчас начался важный этап подготовки памятника архитектуры к реставрации. Специалисты приступили к научно-исследовательским работам, результаты которых станут основой будущего проекта реставрации», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, проект реставрации пока не утвержден. После того как план разработают, его согласуют с Мосгорнаследием, поскольку дача Левенсона имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Реставрацию осуществят за счет инвестора, который ранее приобрел объект. Когда на даче откроют музей Шехтеля, пока не уточняется.

Федор Шехтель — архитектор эпохи модерна. Он родился в Петербурге в 1859 году и стал известен благодаря таким постройкам, как особняк Рябушинского, торговый дом Морозова на Мясницкой, Ярославский вокзал, здание МХТ в Камергерском переулке.

