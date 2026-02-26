Барби Феррейра и Дакре Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»

У ремейка «Ликов смерти» — непростая судьба. Фильм сняли еще в 2023 году, но его релиз так и не состоялся. По информации СМИ, студия Legendary отказалась от проекта. Кроме того, его сняли с фестиваля SXSW в 2025 году.