Барби Феррейра и Дакре Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»

На ютуб-канале IGN опубликовали трейлер фильма «Лики смерти» («Faces of Death») — ремейка одноименного хоррора 1979 года Джона Алана Шварца. Он выйдет в зарубежный прокат 10 апреля.

В картине снялись певица Charli XCX и звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра. В актерский состав вошли также Дакре Монтгомери, известный по роли Билли в «Очень странных делах», Джермейн Фаулер и Джози Тота.

Фильм расскажет о модераторе контента (Феррейра), которая обнаруживает на видеоплатформе тревожные ролики. Они кажутся ей реконструкцией реальных убийств, произошедших в оригинальной картине «Лики смерти».

В онлайн-мире, где ничему нельзя доверять, героине предстоит определить, является ли насилие вымыслом или происходит в реальном времени. Процесс, судя по трейлеру, будет болезненным и пугающим.

У ремейка «Ликов смерти» — непростая судьба. Фильм сняли еще в 2023 году, но его релиз так и не состоялся. По информации СМИ, студия Legendary отказалась от проекта. Кроме того, его сняли с фестиваля SXSW в 2025 году.

Режиссером ленты стал Дэниел Голдхабер, он же выступил сценаристом. Автором оригинального фильма был Джон Алан Шварц. Его работа стала скандальной и, хотя преимущественно была постановочной, включала в себя документальные кадры реальных смертей.

