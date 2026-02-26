Эксперт опроверг прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели

Директор Центра реабилитации и реинтродукции диких птиц Вера Пахомова опровергла в разговоре с «Афишей Daily» прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели.
Специалист признала, что горожане действительно могут встретить лежащих на земле птиц, но их состояние вызвано не забродившими ягодами. Все гораздо серьезнее: у таких птиц — черепно-мозговые травмы.
По словам эксперта, перезимовавшие ягоды рябины, калины и боярышника едят не только свиристели, но и воробьи, снегири и другие птицы. Но обездвиженными находят именно свиристелей — и «не потому, что у них какое‑то особое строение организма и они „пьянеют“».
Ранее доцент департамента рационального природопользования института экологии РУДН Ольга Полынова заявила, что в середине марта в московском регионе могут появиться пьяные свиристели из‑за «алкогольной рябины или бояришника».
Миф про «пьяных» птиц существует уже не первый год. Еще в 2024 году орнитолог Алексей Эбель рассказывал, что в ягодах и яблоках нет достаточного количества сахара, чтобы после брожения в них образовалось то количество спирта, которое могло бы опьянить кого‑либо. Свиристели падают, потому что быстро летают и иногда переедают.
Зоозащитники напоминают, что упавших птиц не следует гладить, кормить или поить. Их необходимо как можно быстрее положить в коробку (не в клетку!) и доставить к ветеринару. Список мест, где птицам оказывают помощь, есть на сайте «Вороньего гнезда».
Центр «Воронье гнездо» существует с 2019 года. Он занимается защитой диких животных и повышением экологической грамотности. Волонтеры фонда помогают больным пицам и выращивают птенцов для возвращения их в природную среду.