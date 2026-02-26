Эксперт опроверг прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели

Миф про «пьяных» птиц существует уже не первый год. Еще в 2024 году орнитолог Алексей Эбель рассказывал, что в ягодах и яблоках нет достаточного количества сахара, чтобы после брожения в них образовалось то количество спирта, которое могло бы опьянить кого‑либо. Свиристели падают, потому что быстро летают и иногда переедают.