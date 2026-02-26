Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ

РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Президент России Владимир Путин утвердил создание комиссии по вопросам развития искусственного интеллекта. Указ опубликован на официальном сайте Кремля. 

Он вступает в силу с 26 февраля 2026 года. Главная задача комиссии — координация работы федеральных и региональных властей, Банка России и других ведомств для развития, внедрения и поддержки технологий ИИ в экономике, социальной сфере и госуправлении.

Комиссия должна будет анализировать основные риски и угрозы, возникающие в связи с использованием технологий искусственного интеллекта, а также координировать меры по их нейтрализации. В задачи также повышение эффективности работы правительства в экономике, соцсфере, в госуправлении, нацобороне и безопасности страны c помощью ИИ.

Сопредседатели комиссии — вице-премьер Дмитрий Григоренко и замруководителя администрации президента Максим Орешкин. В состав органа также вошли министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, экс-руководитель «Яндекса» Тигран Худавердян, глава Минцифры Максут Шадаев.

