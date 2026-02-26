Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года

Второй сезон сериала «Жаркое соперничество» выйдет в апреле 2027 года. Об этом написал Entertainment Weekly.
Продолжение шоу начнут снимать летом, рассказали создатель проекта Джейкоб Тирни и исполнительный продюсер Брендан Брэди. По их словам, работа над сценарием новых серий уже ведется.
Поклонникам шоу, как добавил Брэди, придется «наслаждаться томлением» в ожидании свежих эпизодов. В них продолжат рассказывать историю хоккеистов Шейна и Ильи, которая ранее описывалась в романе «Долгая игра» Рэйчел Рид.
Кроме того, Тирни намекнул, что в проекте появится еще один персонаж — хоккеист Трой Барретт. Он был центральной фигурой другого романа Рид «Образец для подражания» наряду с инфлюенсером Харрисом Дровером.
Канадский сериал «Жаркое соперничество» вышел в ноябре на стриминговом сервисе Crave, а также нескольких других площадках. В его основу легла серия романов Рейчел Рид «Game Changers». В центре истории оказались хоккеисты из разных стран, связанные запутанными взаимоотношениями и серьезными спортивными амбициями.
Проект понравился зрителям и завирусился в соцсетях благодаря своим романтическим линиям. На портале Rotten Tomatoes у сериала 96% свежести.