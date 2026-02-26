РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России
Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в оффлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Гуф получил год условно за драку в бане
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае
Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла
Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude
Зумеры и альфа устали от супергероев на экране. Они хотят видеть любящих отцов и наставников
Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»
Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2026 года
Создатели «Задорных друзей» объявили о завершении сериала после третьего сезона

Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни

Фото: CBS Television Studios

Американская актриса Кристина Эпплгейт рассказала, что в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни. Об этом написал Entertainment Weekly.

Эпплгейт поделилась своим тяжелым опытом в мемуарах «Ты с грустными глазами». По словам артистки, написание книги «вскрыло множество ран». Одна из них — травмирующий инцидент, который случился с ней в возрасте пяти лет.

«Я никогда не чувствовала себя комфортно, когда ко мне прикасались, и это остается так до сих пор. Я никогда в жизни не чувствовала себя комфортно, и все из‑за той девушки, которая заставила меня делать то, что я едва понимала», — поделилась актриса.

Эпплгейт не стала в деталях рассказывать, что именно с ней произошло, но отметила, что ей тогда «было плохо, страшно и грустно». «Я знала, что все это неправильно, что это постыдно», — призналась Кристина.

Актриса добавила, что ее ранее детство было в целом ужасным, поскольку ее мать имела зависимость от героина. Бойфренд матери к тому же издевался над ней. «У меня была самая ужасная ситуация с трех до семи лет», — отметила Эпплгейт.

Кристина добавила, что надеется помочь своей историей кому‑нибудь. «Я надеюсь, что какая‑нибудь девушка или парень, или кто‑нибудь еще, кто пережил сексуальное насилие, избиение или что‑то подобное тому, что пережила я, сможет сказать: „О Боже, хорошо. Со мной все будет в порядке“», — пояснила она.

