Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России

Конструктор может может войти в перечень рекомендованных игрушек для детских садов, добавляет агентство. Согласно аннотации, он позволяет из множества деталей различных форм и цветов создавать целостные сюжеты жизни этого персонажа.



На сайте «Детского мира» указано, что в конструктуре 508 деталей. Высота собранной фигуры — 19 сантиметров. Его изготовитель — компания «Рубрик».



Минпросвещения планирует до конца текущего учебного года разработать перечень рекомендованных для детских садов мультфильмов, книг и игрушек, который будут использовать с сентября. По словам министра Сергея Кравцова, в основе перечня будут «традиционные образы, на которых воспитывались несколько поколений», включая Чебурашку, а также предметы, ставшие победителями конкурса «Родная игрушка».



Кравцов отметил, что особое внимание будет уделено работе с молодыми родителями. Для них разработают рекомендации, основанные на отечественной научной школе, чтобы помочь избежать ошибок в воспитании и проинформировать о мерах господдержки при рождении детей.