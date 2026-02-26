В России снизились продажи косметики в офлайн-магазинах

Продажи средств для лица в магазинах снизились в 2025 году в сравнении с 2024-м на 6,3%. Продажи товаров для бритья упали на 5,2%, средств по уходу за телом — на 4,4%. Продажи детской косметики сократились на 6,9%, а продукции для полости рта — на 3,5%. В целом в прошлом году в России продали 3,9 млрд упаковок косметики. Это на 2% меньше, чем годом ранее.



Эксперты объясняют такую отрицательную динамику ростом сберегательной модели поведения у покупателей и уменьшением ассортимента в магазинах. За год количество марок средств ухода за лицом и косметики сократилось на 13,3%. Это самое значительное падение среди всех категорий товаров повседневного спроса.