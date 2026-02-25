Дэвид Ойелоуо освобождается после семи лет одиночного заключения в трейлере «Ньюборна»

Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»
Афиша Daily
Фото: Mansa/YouTube

На ютуб-канале Mansa опубликовали трейлер триллера «Newborn» («Ньюборн»), главную роль в котором исполнил Дэвид Ойелоуо, известный по фильмам «Дворецкий» и «Сельма».

В новом фильме он сыграл мужчину по имени Крис Ньюборн, который пытается восстановить свою жизнь и воссоединиться с семьей после семи лет одиночного заключения. Это оказывается не так просто.

Видео: Mansa/YouTube

Мир, в котором оказывается герой, кажется ему одновременно незнакомым и ошеломляющим. Крис пытается приспособиться к свободе, но психологические последствия изоляции не дают ему покоя.

В актерский состав фильма, помимо Оуелоуо, вошли Эйден Стокс, Мэтью Майлреа, Барри Пеппер, Рукия Бернард, Оливия Вашингтон, Джимми Фэйлс и Томас Кадро. Режиссером картины и сценаристом выступил Нейт Паркер.

Паркер также стал продюсером проекта наряду с Аароном Л. Гилбертом и Кристиной Ли Сторм. Премьера «Ньюборна» в кинотеатрах США запланирована на 10 апреля.

