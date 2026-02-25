Эмма Робертс сыграет в новой версии «Войны невест»

Оригинальный фильм «Война невест» вышел в 2009 году В нем Кейт Хадсон и Энн Хэтэуэй сыграли давних подруг, которые случайно забронировали одну и ту же локацию и один и тот же день для своих свадеб. Это привело к вражде между девушками, каждая из которых убеждена: подруга должна ей уступить.