Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стала амбассадором «Формулы-1»
Вышел новый трейлер фильма «Мортал Комбат-2»
59% россиян перепроверяют новости в нескольких источниках
Ума Турман появилась в трейлере фильма «Pretty Lethal»
Сериал «Индустрия» продлен на пятый сезон. Он станет последним
В британском зоопарке усыпили капибару и тапира в один день, «чтобы ни один не остался одинок»
В Испании 17 женщин старше 100 лет созвонились по видео — говорили о танцах, любви и родных местах
Дочь Мартина Шорта покончила с собой. Ей было 42 года
Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо
Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе
Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ
Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники

Кристиан Бейл и Леонардо Ди Каприо снимутся в сиквеле «Схватки»

Афиша Daily
Фото: Dave Benett/Getty Images

Кристиан Бейл («Американский психопат», «Темный рыцарь») снимется с Леонардо Ди Каприо («Титаник», «Авиатор») в сиквеле фильма «Схватка». Об этом сообщил Consequence.

Актер, как сообщает источник, обмолвился о своих планах в интервью чикагскому новостному изданию. В разговоре он отметил, что «скоро вернется в Чикаго» ради съемок в «Схватке 2».

Кого именно сыграет Бэйл, пока неясно. Известно, что действие будущего фильма развернется одновременно в двух временных промежутках — в 80-х и в начале 2000-х. Первая часть рассказывала о событиях, происходящих в середине 90-х.

Ранее информацию о своем участии в проекте подтвердил Ди Каприо. Помимо него, по слухам, к актерскому составу проекта могут присоединиться Адам Драйвер, Остин Батлер и Стивен Грэм.

Съемки фильма планируется начать в 2026 году. Режиссером сиквела выступает Майкл Манн. В основу ленты ляжет его роман 2022 года, написанный вместе с Мэг Гардинер.

Расскажите друзьям