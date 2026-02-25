Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене

Звезда фильма «F1» Дамсон Идрис стал амбассадором «Формулы-1»
Афиша Daily
Фото: thisisbillgates

Американский предприниматель Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, извинился за связь с Джеффри Эпштейном и признался в изменах жене. Об этом написал The Wall Street Journal.

Гейтс рассказал, что у него были романы с двумя русскими женщинами. По словам бизнесмена, Эпштейн знал о них, но они не были жертвами скандального финансиста. Одна девушка, как сообщил Гейтс, была любительницей бриджа (с ней он якобы познакомился на турнире), другая была физиком (ее бизнесмен встретил по работе).

«Я не делал ничего противозаконного. Я не видел ничего противозаконного», — подчеркнул Гейтс. Он настаивает, что не проводил время с женщинами из окружения Эпштейна.

«Это была огромная ошибка — проводить время с Эпштейном и приглашать руководителей Фонда Гейтса на встречи с этим сексуальным преступником. Я приношу извинения другим людям, которые оказались втянуты в это из‑за моей ошибки», — заявил Гейтс.

Он пояснил, что встречался неоднократно с Эпштейном начиная с 2011 года. Это было уже после того, как в 2008 году Эпштейн признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции.

Гейтс сказал, что знал о некоем «18-месячном периоде», который ограничивал поездки Эпштейна, но якобы не был в курсе деталей ситуации, поскольку не проверял должным образом биографию финансиста.

Гейтс признался, что продолжил общаться с Эпштейном, даже когда его тогдашняя жена Мелинда выразила обеспокоенность этим в 2013 году. «Следует отдать ей должное, она всегда скептически относилась к Эпштейну», — поделился бизнесмен.

Он подчеркнул, что действительно летал с Эпштейном на частном самолете и проводил с ним время в Германии, Франции, Нью-Йорке и Вашингтоне. Однако, согласно заявлениям Гейтса, он «никогда не посещал остров Эпштейна».

Ранее в архиве по делу Эпштейна обнаружили электронные письма, в которых фигурирует Гейтс, а также фото главы Microsoft c женщинами, чьи лица были засекречены. По словам Гейтса, эти снимки были сделаны по просьбе Эпштейна.

Предприниматель выразил сожаление, что его ошибки повлияли на деятельность Фонда Гейтса. Благотворительная организация «очень чувствительна к репутации», пояснил он.

The Wall Street Journal выяснил еще в 2023 году, что у Гейтса был роман с российским игроком в бридж примерно в 2010 году. Тогда девушке было около 20 лет. Эпштейн познакомился с ней в 2013 году и позже оплатил ей обучение в школе программирования. В 2017 году он просил Гейтса возместить стоимость курса. СМИ писало, что Эпштейн, по-видимому, использовал свю осведомленность о личной жизни руководителя Microsoft, чтобы угрожать ему.

