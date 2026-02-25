Дракон, Кролик, Собака, Лошадь и Тигр вошли топ-5 самых читающих знаков восточного календаря. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Читай-города».
Перед китайским Новым годом сотрудники сети книжных магазинов провели исследование и выяснили, как год рождения по восточному календарю влияет на выбор книг. Исследование охватило покупателей, чей год рождения соответствует одному из 12 знаков зодиака.
Согласно результатам, безусловным лидером по количеству приобретаемых книг стал Дракон. В пятерку самых активных читателей также вошли Кролик, Собака, Лошадь и Тигр.
При этом Драконы чаще всего выбирают российскую сентиментальную прозу, а Лошади — зарубежные романы. Интерес к классической литературе преобладает у Собак, Крыс и Тигров. При этом Собаки чаще покупают роман «1984» и детективы Агаты Кристи, Крысы — «Мастера и Маргариту», а Тигры – произведения Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.
Любителями современного фэнтези оказались Козы, Обезьяны и Быки. Кролики особенно интересуются психологией и философией, а Змеи — азиатской литературой. Наиболее нестандартный выбор исследователи зафиксировали у Свиней: в их топе представлены книги по праву и военная проза. Петухи же любят классические романы, среди которых лидирует «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.
Недавно выяснилось, что Федор Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году. В топе продаж его книг оказались «Преступление и наказание», «Идиот» и «Белые ночи».