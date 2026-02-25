При этом Драконы чаще всего выбирают российскую сентиментальную прозу, а Лошади — зарубежные романы. Интерес к классической литературе преобладает у Собак, Крыс и Тигров. При этом Собаки чаще покупают роман «1984» и детективы Агаты Кристи, Крысы — «Мастера и Маргариту», а Тигры – произведения Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.