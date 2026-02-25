В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ

«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака

Афиша Daily
Фото: fangweilin/Unsplash

Дракон, Кролик, Собака, Лошадь и Тигр вошли топ-5 самых читающих знаков восточного календаря. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Читай-города».

Перед китайским Новым годом сотрудники сети книжных магазинов провели исследование и выяснили, как год рождения по восточному календарю влияет на выбор книг. Исследование охватило покупателей, чей год рождения соответствует одному из 12 знаков зодиака.

Согласно результатам, безусловным лидером по количеству приобретаемых книг стал Дракон. В пятерку самых активных читателей также вошли Кролик, Собака, Лошадь и Тигр.

При этом Драконы чаще всего выбирают российскую сентиментальную прозу, а Лошади — зарубежные романы. Интерес к классической литературе преобладает у Собак, Крыс и Тигров. При этом Собаки чаще покупают роман «1984» и детективы Агаты Кристи, Крысы — «Мастера и Маргариту», а Тигры – произведения Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.

Любителями современного фэнтези оказались Козы, Обезьяны и Быки. Кролики особенно интересуются психологией и философией, а Змеи — азиатской литературой. Наиболее нестандартный выбор исследователи зафиксировали у Свиней: в их топе представлены книги по праву и военная проза. Петухи же любят классические романы, среди которых лидирует «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.

Недавно выяснилось, что Федор Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году. В топе продаж его книг оказались «Преступление и наказание», «Идиот» и «Белые ночи».

Расскажите друзьям