Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой

Умер американский актер Роберт Кэррадайн, известный по фильму «Джанго освобожденный». Он покончил с собой, сообщил Deadline.
Кэррадайну был 71 год. На протяжении двух десятилетий он боролся с биполярным расстройством. По словам издания, в конечном итоге болезнь оказалась сильнее его.
«В мире, который порой кажется таким мрачным, Бобби всегда был маяком света для всех, кто его окружал. Мы скорбим об утрате этой прекрасной души и хотим выразить признательность Бобби за его героическую борьбу с биполярным расстройством», — отметили близкие артиста.
Они выразили надежду, что путь Роберта «поможет пролить свет на проблему стигматизации, которая присуща психическим заболеваниям». Брат актера Кит Кэррадайн подчеркнул, что семья хочет, чтобы люди знали о диагнозе Роберта. «В этом нет ничего постыдного. Это болезнь взяла над ним верх», — отметил он.
«Он был глубоко одарен, и мы будем скучать по нему каждый день. Мы будем находить утешение в том, каким забавным он мог быть, каким мудрым, всепонимающим и терпимым он был. Таким был мой младший брат», — сказал Кит.
Роберт Кэррадайн родился 24 марта 1954 года в семье актера Кита Кэррадайна. Его братья — актеры Дэвид Кэррадайн, Кит Кэррадайн и креатор студии Disney Кристофер Кэррадайн. Роберт дебютировал на экране в 1972 году в фильме «Ковбои» с Джоном Уэйном. Прослушивание его убедил пройти брат Дэвид.
Позднее Роберта Кэррадайна можно было увидеть в картинах «Возвращение домой» Хэла Эшби, «Злые улицы» Мартина Скорсезе, «Большая красная единица» Сэмюэля Фуллера, «Скачущие издалека» Уолтера Хилла, «Месть придурков» Джеффа Кенью. В 2000-х он снимался в ситкоме «Лиззи Магуайер».
У Роберта Кэррадайна остались дети, внуки, братья, племянницы, троюродные племянники.