Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера

Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча
Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года
Майкл Империоли считает, что гангстеры из «Клана Сопрано» поддержали бы Трампа в 2026 году
Продюсеры хотели снять ремейк «Волшебника страны Оз» с главными звездами поттерианы
Анна Саваи — о роли Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса «Для меня важно рассказать ее историю»
В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест
В Таиланде скончался соучредитель Asos
В арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли гигантское сердце
В Росреестре рассказали о деревнях с самыми короткими названиями
Москвича, который жарил шашлыки на балконе, арестовали на 13 дней
Гигантского Лабубу сожгли на Масленице в Липецкой области
«Сказка о царе Салтане» за девять дней проката собрала миллиард рублей
Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова
26 февраля в «Художественном» состоится премьера 4К-реставрации знаменитой драмы «Приключение»
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»
«Чебурашка-2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката
Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»
Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
«Сбер» предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт

Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера



Друзья актера Эрика Дейна, известного по ролям в сериалах «Эйфория» и «Анатомия страсти», запустили кампанию на платформе GoFundMe для поддержки его двух дочерей.

Дейн скончался 19 февраля после продолжительной болезни боковым амиотрофическим склерозом (БАС), о диагнозе которого он сообщил менее года назад.

Инициатором сбора выступил друг семьи Майк МакГиннесс. Он пояснил, что из-за пандемии и прогрессирующей болезни актер столкнулся с финансовыми трудностями и не смог обеспечить семью в той мере, на которую рассчитывал.

Цель кампании — собрать 500 тыс. долларов. На данный момент уже перечислено более 273 тыс. Крупное пожертвование в размере 27 тыс. долларов сделал создатель «Эйфории» Сэм Левинсон, назвавший работу с Дэйном честью, а дружбу с ним — подарком. 

Коллеги актера по сериалу также выразили соболезнования. Сидни Суини опубликовала прощальное сообщение, а Барби Феррейра поделилась видео с актером. Дейн запомнился зрителям по роли Кэла Джекобса в «Эйфории» и доктора Марка Слоана («Доктор Секси») в «Анатомии страсти». Свою последнюю роль пожарного с БАС он сыграл в сериале «Блестящие умы» в конце прошлого года, стремясь привлечь внимание к проблеме заболевания.

