Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри

Фото: Netflix/YouTube

Актриса Фиби Дайневор, известная по сериалу «Бридертоны», снимется в экранизации книги «Пляжное чтение» Эмили Генри. Об этом сообщил Deadline.

Роман вышел в 2020 году и стал бестселлером New York Times. Он рассказал об успешном авторе любовных историй Дженьюари Эндрюс, которая борется с горем и творческим кризисом после смерти отца и раскрытия его старых секретов.

Героиня проводит лето в доме отца в Мичигане и готовит недвижимость к продаже. Она неожиданно встречает писателя Гаса Эверетта, который был некогда ее соперником в колледже. Он, как и Эндрюс, переживает творческий застой.

Два автора договариваются о летнем писательском челлендже. Они решают обменяться литературными жанрами и обещают друг другу, что между ними не будет никаких романтических отношений. Их планы, конечно же, идут насмарку.

Режиссером экранизации станет Юлин Куанг, соавтор сценария фильма «Люди, которых мы встречаем в отпуске», еще одной киноадаптации произведения Генри. Куанг сама написала сценарий будущего ромкома.

Продюсером проекта выступил Нил Х. Мориц через свою компанию Original Films. Исполнительным продюсером стала Карина Рахарджа. Сара Шепард и Кэтрин Хьюз будут курировать фильм от лица издательства 20th Street Films.

