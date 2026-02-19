В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в трейлере драмы «Космос засыпает»
Автостат: автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире
Том Фелтон, лицо которого стало символом китайского Нового года, поздравил фанатов с праздником
Первое видео на YouTube стало музейным экспонатом
На Камчатке осудили организаторов похода, в котором погибли два человека
В Изборске откроется выставка ковров времен СССР
Вышел трейлер «The Gates» — одного из последних фильмов с Джеймсом Ван Дер Биком
В «Эксмо» изъяли из продажи книгу «Кафка на пляже» Харуки Мураками
В Москве рекордный снегопад. Авто и трамваи стоят, авиарейсы переносят. Показываем кадры стихии
Вышел первый дублированный трейлер продолжения «Клиники» с голосами российского MTV
Умер рэпер Lil Poppa
В Австрии альпинист оставил возлюбленную на горе. Теперь его обвиняют в убийстве
С 1 сентября в России введут профильный ЕГЭ для педвузов
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джей Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-яге
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу

LEGO выпустит новые наборы по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу»

Афиша Daily
Фото: Walt Disney Studios Motion Pictures

LEGO представила шесть новых наборов по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу». Об этом сообщает Screenrant.

Среди новинок ― корабль Дина Джарина «Лезвие бритвы», новая моделька Грогу, звездолет Anzellan, истребитель X-wing, имперский шагоход AT-RT, а также BrickHeadz Allies and Villains с фигурками  Грогу, мандалорца, полковника Уорда, снежного штурмовика и анзелланца. 

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Стоимость наборов ― от 39,99 до 149,99 доллара. Конструктор с истребителем X-wing появится в продаже 1 апреля, остальные ― 26 апреля. 

Фильм «Мандалорец и Грогу» выйдет в прокат 20 мая 2026 года. Главную роль в нем, как и в сериале, исполнит Педро Паскаль.

Расскажите друзьям