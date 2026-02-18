23 февраля парковки в Москве будут бесплатными

В честь Дня защитника Отечества 23 февраля на всех московских улицах можно будет парковаться бесплатно. Об этом сообщил Сергей Собянин.
«В том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», — написал мэр Москвы.
С 2 января в Москве изменились тарифы на парковку и за проезд по МСД. Изменения цен коснулись 10,5% участков существующих платных зон, загруженных на 80–90%. По словам специалистов, это позволило освободить самые загруженные парковки, упростить поиск свободных мест для приезжающих водителей и предоставить местным жителям с резидентным разрешением еще больший приоритет, так как стоянки освобождаются быстрее.
«На подавляющем большинстве участков с платными парковками ― 89% улиц ― тарифы остались прежними», ― уточняли специалисты.
При этом на 12 улицах парковка стала дешевле. Это участки, где средняя загруженность парковочных мест составляет менее 50%.