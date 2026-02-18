Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»

Entertainment Film Distributors опубликовал новый кадр фильма «Вверх по волшебному дереву» с Эндрю Гарфилдом («Новый Человек-паук») в главной роли.
Фильм снял режиссер Бен Грегор по сценарию Саймона Фарнаби. В основу легла одноименная серия книг Энид Блайтон. В центре сюжета находится семья, которой приходится восстанавливать отношения после переезда в сельскую местность.
Ранее был опубликован трейлер. По сюжету герои неожиданно обнаруживают вблизи своего нового дома волшебное дерево. Оно, как выясняется, может переносить их в захватывающие фантастические страны.
В актерский состав ленты вошли Клэр Фой («Корона»), Никола Коклан («Бриджертоны»), Нонсо Анози («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»), Джессика Ганнинг («Олененок»), а также Дастин Демри-Бернс, Марк Хип, Оливер Крис, Ленни Генри и Ребекка Фергюсон.
Оператором проекта выступил Зак Николсон («Одна жизнь», «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»). Музыку к фильму написала Изабелла Саммерс. Среди продюсеров — Ник Браун, Пиппа Харрис, Джейн Хукс, Дэнни Перкинс («Дыши!»).
Британская писательница Энид Блайтон выпустила «Заколдованный лес», первую книгу из серии «Истории Волшебного дерева», в 1939 году. Впоследствии она опубликовала еще три истории: «Приключения в Заоблачной стране», «Путешествие в подземное царство» и «Наверх за чудесами».