Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»

На ютуб-канале Entertainment Film Distributors опубликовали трейлер фильма «The Magic Faraway Tree» («Вверх по волшебному дереву»), в котором снялись Клэр Фой («Корона») и Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук»).
Фильм снял режиссер Бен Грегор по сценарию Саймона Фарнаби. В основу картины легла одноименная серия книг Энид Блайтон. Экранизация расскажет о семье, которой приходится восстанавливать отношения после преезда в сельскую местность.
По сюжету, герои неожиданно обнаруживают вблизи своего нового дома волшебное дерево. Оно, как выясняется, может переносить их в захватывающие фантастические страны.
В актерский состав ленты вошли Никола Коклан («Бриджертоны»), Нонсо Анози («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»), Джессика Ганнинг («Олененок»), а также Дастин Демри-Бернс, Марк Хип, Оливер Крис, Ленни Генри и Ребекка Фергюсон.
Оператором проекта выступил Зак Николсон («Одна жизнь», «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»). Музыку к фильму написала Изабелла Саммерс. Среди продюсеров — Ник Брайн, Пиппа Харрис, Джейн Хукс, Дэнни Перкинс («Дыши!»).
Британская писательница Энид Блайтон выпустила «Заколдованный лес», первую книгу из серии «Истории Волшебного дерева», в 1939 году. Впоследствии она опубликовала еще три истории: «Путешествия в Заоблачной стране», «Путешествие в подземное царство» и «Наверх за чудесами».