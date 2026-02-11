Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue

Модель из Кыргызстана Шадия Исаева пришла на показ в Сеуле в вещах бабушки и дедушки ― и попала на страницы Vogue.
Исаева посетила несколько показов на Неделе моды в Сеуле, которая проходила с 3 по 8 февраля. На четвертый день он решила прийти в кыргызской традиционной одежде.
У девушки не было с собой полноценного национального костюма ― только чапан (халат) дедушки и платок бабушки. Модель решила надеть их в память о близких. По словам Исаевой, эти вещи ― все, что у нее осталось от них.
«Так я захотела показать нашу национальную культуру и свою историю ― через то, что для меня по-настоящему ценно», ― написала девушка в тиктоке.
На показе ее сфотографировал фотограф Янг Чул Ким, а затем фотографии с ней попали в материал Vogue с лучшими образами с Недели моды.