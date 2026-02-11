Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue

Фото: @sshadiiaa

Модель из Кыргызстана Шадия Исаева пришла на показ в Сеуле в вещах бабушки и дедушки ― и попала на страницы Vogue.

Исаева посетила несколько показов на Неделе моды в Сеуле, которая проходила с 3 по 8 февраля. На четвертый день он решила прийти в кыргызской традиционной одежде.

Видео: @sshadiiaa/TikTok

У девушки не было с собой полноценного национального костюма ― только чапан (халат) дедушки и платок бабушки. Модель решила надеть их в память о близких. По словам Исаевой, эти вещи ― все, что у нее осталось от них.  

«Так я захотела показать нашу национальную культуру и свою историю ― через то, что для меня по-настоящему ценно», ― написала девушка в тиктоке. 

1/5
© @sshadiiaa/TikTok
2/5
© @sshadiiaa/TikTok
3/5
© @sshadiiaa/TikTok
4/5
© @sshadiiaa/TikTok
5/5
© @sshadiiaa/TikTok

На показе ее сфотографировал фотограф Янг Чул Ким, а затем фотографии с ней попали в материал Vogue с лучшими образами с Недели моды.

