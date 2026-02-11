2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру

У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя
Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке
Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой
Орнитологи подсчитали количество воробьев в России
Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах
Фильм «Любить…» Михаила Калика выйдет в повторный прокат 14 февраля
Wildberries запускает собственную экспресс-доставку
15 февраля в Москву придет похолодание
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик
Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби
Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре
Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс снимутся в новом фильме «Мумия»
Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спектакля по «Очень странным делам»
Слешер «Крик» покажут целиком в TikTok
Ариэла Барер заменит Одессу Эзайон в новом фильме A24 «Глубокие порезы»
Десерт «Шоколадная монашка» из «Кофемании» разозлил православных
«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении
Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»

2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру

Афиша Daily
Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»


2ГИС представил обновления для водителей в Москве. Геосервис начал учитывать часы платного проезда по МСД при построении маршрутов. Кроме того, в приложении появилась возможность рассчитаться за проезд по скоростному диаметру.  Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Сервис укажет стоимость в момент построения маршрута. Можно также включить функцию «избегать платных дорог». 

© Иллюстрация: пресс-служба 2ГИС

Для расчета за проезд в приложении 2ГИС нужно авторизоваться, перейти в соответствующий раздел и ввести СТС автомобиля. Если за пользователем числится задолженность за проезд, 2ГИС отобразит это и предложит ее погасить. 

© Иллюстрация: пресс-служба 2ГИС

Новые функции в Москве уже доступны в актуальной версии 2ГИС для iOS и Android. Скачать или обновить приложение можно бесплатно в App Store, Google Play и других сторах.

«Теперь водитель точно знает, когда МСД станет платным и сколько это будет стоить. Это помогает планировать маршрут без сюрпризов. А возможность оплатить проезд прямо в приложении делает поездку еще удобнее», — отметил руководитель продуктов в 2ГИС Максим Березкин.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все, чтобы городская инфраструктура была удобной и доступной для москвичей. Для автомобилистов, которые пользуются платными дорогами, подключаем различные способы оплаты проезда. Например, оплатить начисление за проезд по Московскому скоростному диаметру можно множеством способов: на официальном сайте дороги, в приложении „Парковки России“, на„Госуслугах“. Теперь водителям доступен еще один удобный способ — в приложении 2ГИС», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Расскажите друзьям